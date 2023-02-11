Ислам Махачев — Алекс Волкановски: во сколько смотреть прямую трансляцию боя UFC 284

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, где в главном бою вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Их поединок пройдет на арене «RAC Arena», турнир стартует в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Махачев — Волкановски можгно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски. Бой начнется не ранее 06.00 мск.

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение в ММА. 22 октября 2022-го россиянин победил американца Бобби Грина сабмишном на UFC 280 и стал чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. 2 июля 2022 года австралиец единогласным решением судей выиграл у американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 276.

Основную информацию по турниру UFC 284 и поединку Махачев — Волкановски можно почитать здесь.