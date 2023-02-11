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Сегодня, 04:59

Махачев получил награду UFC за лучший сабмишн года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев получил от UFC награду «Сабмишн года» за досрочную победу над Чарльзом Оливейрой.

«Когда я поймал Чарльза Оливейру и сомкнул руки, думал, что он ударит. Я прикончил самого опасного парня на Земле, и знаю свои навыки, поэтому сказал всем СМИ, всем люди, что я его задушу. Знаю, что заслуживаю эту награду, спасибо», — отметил Махачев.

В эти выходные Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284. Их поединок будет главным событием вечера в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

Ислам Махачев
ММА
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