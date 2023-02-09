Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:00

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда и во сколько бой на турнире UFC 284

Галина Глазко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, в главном бою которого встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Этот поединок начнется не раньше 06.00 по московскому времени, а сам турнир стартует в 02.00.

Посмотреть UFC 284 можно в прямом эфире на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на «СЭ».

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом финишировал бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе.

У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Менеджер Махачева допустил, что Хабиб будет подсказывать по WhatsApp во время боя с Волкановски
Спарринг-партнер Махачева: «Хабиб и Ислам равны по выносливости»
Спарринг-партнер Махачева: «Ислам в стойке любого в нашем зале обыграет»
Спарринг-партнер Махачева: «Волкановски не сможет вставать из-под Ислама»
«Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачева
«Ислам больше шутник, чем Хабиб». Тухугов: Махачев, тренировки с Волкановски, схватка с Жамаловым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кормье: «Я не считаю Федора величайшим. Статус величайшего принадлежит Миочичу»

Менеджер Махачева допустил, что Хабиб будет подсказывать по WhatsApp во время боя с Волкановски
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости