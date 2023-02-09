Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:29

Кормье: «Я не считаю Федора величайшим. Статус величайшего принадлежит Миочичу»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) — величайший тяжеловес в истории MMA.

«Я не считаю Федора величайшим, — сказал Кормье на ESPN. — Статус величайшего принадлежит Стипе Миочичу, но только потому, что Кейн Веласкес часто был травмирован. В плане мастерства никто в тяжелом весе не сравнится с Кейном. Но количество защит титула ставит Стипе Миочича на первое место. Но Федор все равно входит в пятерку лучших тяжеловесов в истории».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Даниэль Кормье
Стипе Миочич
Федор Емельяненко
ММА
2
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загорский считает, что Романкевич победит Кавалари

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда и во сколько бой на турнире UFC 284
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости