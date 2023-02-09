Кормье: «Я не считаю Федора величайшим. Статус величайшего принадлежит Миочичу»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) — величайший тяжеловес в истории MMA.

«Я не считаю Федора величайшим, — сказал Кормье на ESPN. — Статус величайшего принадлежит Стипе Миочичу, но только потому, что Кейн Веласкес часто был травмирован. В плане мастерства никто в тяжелом весе не сравнится с Кейном. Но количество защит титула ставит Стипе Миочича на первое место. Но Федор все равно входит в пятерку лучших тяжеловесов в истории».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.