Камару Усман признался, из чего состоит его диета

Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) сообщил, что он пьет много воды, а также любит есть омлет.

«Моя диета в основном состоит из воды. Вода — это самое главное, — сказал Усман на YouTube-канале Men's Health. — Как минимум четыре раза в неделю я ем яйца со шпинатом. Чуть позже в тот же день я употребляю какой-нибудь фрукт. Например, яблоки, ежевику или чернику».

Кроме того, Усман заявил, что в день боя принимает легкую пищу.

«Я всегда стараюсь приготовить хороший омлет. В омлете у меня яйца, шпинат и перец. И да, куда без авокадо. Организму нужны углеводы, поэтому я съедаю пшеничный тост или круассан. Это помогает побеждать в боях».

Также действующий чемпион в полусреднем весе сообщил, что, когда у него нет тренировочного лагеря, он работает в зале по три дня в неделю, уделяя особое внимание приседаниям.