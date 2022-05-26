Исраэль Адесанья назвал единственный бой, в котором он сомневался, что судьи отдадут ему победу

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) признался, что бой против Кевина Гастелума (16-8) был единственным, где он сомневался, что судьи могут отдать победу ему.

«Поединок с Кевином Гастелумом был единственным, где я сказал во время судейского вердикта: «Пожалуйста, не крадите у меня победу», — признался Адесанья в интервью YouTube-каналу Combat TV. — Это был единственный раз, когда я чувствовал, что судьи могут не отдать мне победу.

Почти во всех боях я был уверен, что забрал победу. Даже если они были близкими. Спустя два месяца после реванша с Робертом Уиттакером я пересмотрел бой в записи и пришел к выводу, что победил. Поскольку он забрал у меня раунд, многим показалось, что бой был близким».

Адесанья победил Гастелума единогласным решением судей и выиграл временный пояс чемпиона UFC в среднем весе 13 апреля 2019 года на UFC 236 в Атланте, США.