Иржи Прохазка рассказал, для чего ему катана

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) признался, что тренируется с катаной перед тренировками по ММА.

«Для чего мне катана? Для убийства, — сказал чешский боец в интервью GQ. — У меня дома лежит настоящий меч. Мне нравится тренироваться с катаной, потому что это помогло мне отточить свою стойку. Я тренируюсь с ней перед тренировкой по ММА. Вот почему мне нравится традиционный кодекс самурая».

Прохазка в прошлом бою победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.