Алджамейн Стерлинг признался, как собирается победить Диллашоу

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) отметил, что хочет победить бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу (17-4) удушающим приемом.

«Надеюсь, я смогу его задушить. Эта была бы идеальная, сладкая победа после всего того, что он наговорил. Мол, что я не представляю для него опасности. Окей, давай посмотрим. В прошлый раз Кори Сэндхаген разбил тебе лицо. В бою со мной он (Сэндхаген. — Прим. «СЭ») не смог ничего сделать. Я не пытаюсь говорить о математике в ММА, но мне нравится этот факт. Ти Джей усердно тренируется, но перед ним будет стоять пес, который будет работать гораздо усерднее».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном бое вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).