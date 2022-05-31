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Сегодня, 16:27

Иржи Прохазка раскрыл план на бой с Гловером Тейшейрой

Давид Хачатрян
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Следующий претендент на титул в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) признался, что будет на протяжении всего боя оказывать давление на чемпиона полутяжелого веса Гловера Тейшейру (33-7)

«Мне нужно было кое-что поменять в работе в партере. Именно поэтому я работал с Генри Сехудо и первыми тренерами в Чехии, — приводит слова чешского бойца издание MMA Fighting. — Все знают мои сильные и слабые стороны. Но знаете что? Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо.

Рад, что подерусь именно с Гловером, потому что при подготовке к нему я усовершенствовал много своих навыков. Все соперники Гловера играли по его сценарию и отрабатывали защиту в партере. Я же, напротив, буду атаковать на протяжении всего боя».

Прохазка и Тейшейра подерутся за титул чемпиона 2 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.

ММА
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