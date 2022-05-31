Шон О'Мэлли: «Я потушу свет Джервонте Дэвису»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что он сможет нокаутировать не имеющего поражений регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (27-0).

«Через пять лет я подерусь с Джервонте Дэвисом, — сказал боец UFC в интервью TimboSugaShow. — Мне по силам вырубить его, я верю в это. Он только что дрался в весовой категории 59 килограммов, а я смогу выйти против него в весовой 61 килограмм. Я не хочу выглядеть задирой, но я потушу ему свет».

О'Мэлли проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Педро Муньоса (19-7). Бой состоится второго июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

О'Мэлли идет на серии из 3 побед. В последнем бою он победил Раулиана Пайву (21-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.