Роднина о восстановлении членства Союза ММА России: «Министерство спорта и главы федераций во всю работают»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение исполкома Международной федерации ММА (IMМAF) о восстановлении членства Союза ММА России.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, российские юниоры смогут выступать на соревнованиях IMМAF с национальным флагом и гимном уже в этом году.

«Продвигаемся дальше в этом направлении. Министерство спорта и главы наших федераций во всю работают. Возвращаться надо по полной программе. Они лихо принимали эти решения по отстранению, но сдают их куда медленнее», — сказала Роднина «СЭ».

Членство Союза ММА России было приостановлено Международной федерацией ММА (IMМAF) в марте 2022 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max