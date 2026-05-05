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5 мая, 19:10

Роднина о восстановлении членства Союза ММА России: «Министерство спорта и главы федераций во всю работают»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение исполкома Международной федерации ММА (IMМAF) о восстановлении членства Союза ММА России.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, российские юниоры смогут выступать на соревнованиях IMМAF с национальным флагом и гимном уже в этом году.

«Продвигаемся дальше в этом направлении. Министерство спорта и главы наших федераций во всю работают. Возвращаться надо по полной программе. Они лихо принимали эти решения по отстранению, но сдают их куда медленнее», — сказала Роднина «СЭ».

Членство Союза ММА России было приостановлено Международной федерацией ММА (IMМAF) в марте 2022 года.

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Ирина Роднина
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