Терентьев назвал долгожданным решение IMМAF о восстановлении членства Союза ММА России

Старший тренер сборной России по ММА Андрей Терентьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение исполкома Международной федерации ММА (IMМAF) о восстановлении членства Союза ММА России.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, российские юниоры смогут выступать на соревнованиях IMМAF с национальным флагом и гимном уже в этом году.

«Мы давно ждали этого решение. Устные договоренности уже были, а теперь все подошло к официальному подписанию. Эмоции самые лучшие. Мы совсем недавно провели отбор, сформировали мощную сборную», — сказал Терентьев «СЭ».

Членство Союза ММА России было приостановлено IMМAF в марте 2022 года.

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