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Зулулиньо считает, что Федор Емельяненко более великий боец, чем Хабиб

20:36
Федор Емельяненко.
Федор Емельяненко.
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Бразильский боец Зулулиньо считает Федора Емельяненко самым сильным россиянином в истории смешанных единоборств. По его словам, Емельяненко-старший превосходит Хабиба Нурмагомедова.

«Федор или Хабиб? Для меня — Федор, — цитирует ТАСС Зулулиньо. — Во-первых, потому что он большой человек, очень уважаемый мной, он мой друг. Я с ним дрался, очень хорошо его знаю, для меня — однозначно Федор».

Зулулиньо встречался с Емельяненко в 2005 году и проиграл ему нокаутом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10761851

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