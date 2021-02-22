Зулулиньо считает, что Федор Емельяненко более великий боец, чем Хабиб

Бразильский боец Зулулиньо считает Федора Емельяненко самым сильным россиянином в истории смешанных единоборств. По его словам, Емельяненко-старший превосходит Хабиба Нурмагомедова.

«Федор или Хабиб? Для меня — Федор, — цитирует ТАСС Зулулиньо. — Во-первых, потому что он большой человек, очень уважаемый мной, он мой друг. Я с ним дрался, очень хорошо его знаю, для меня — однозначно Федор».

Зулулиньо встречался с Емельяненко в 2005 году и проиграл ему нокаутом.