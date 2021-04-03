Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал «СЭ» победу Усмана Нурмагомедова в бою против американца Майка Хэмела на турнире Bellator 255.

«Мне понравился бой, Усман действовал очень даже хорошо. Поставленную задачу он выполнил четко, исполнил практически полностью. Можно сказать, на 90 процентов. Это не последний бой для Усмана в Bellator, у нас на него очень большие надежды. Надеюсь, он обойдется без травм по воле Всевышнего», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Поединок продлился три раунда — 29-28, 30-27, 30-27. Этот бой стал дебютным для Усмана Нурмагомедова в Bellator.

(Сергей Федоров)