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Сегодня, 16:35

Ибрагимов высказался о предстоящем бое с Романкевичем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион лиги Hardcore MMA Хадис Ибрагимов ответил белорусскому кикбоксеру Петру Романкевичу на его слова о том, что у него нет шансов победить в боксерской схватке.

«Петр , то чего я добился в свои 26 лет в ММА , для тебя на данный момент является целью! Если у тебя есть сомнения на счет меня как бойца ММА, готов хоть на следующий день после поединка по боксу выйти в октагон по правилам ММА и показать, на что я способен», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Он напомнил, что когда Романкевич провел победную серию в ММА, ему предложили бой с Ибрагимовым. Белорус тогда отказался, потому что считал, что не готов.

«Я же, не имея ни одного профессионального боя по боксу , когда мне предложили бой с тобой, и то выйти на замену другому бойцу, не раздумывая согласился», — добавил Ибрагимов.

Спортсмен отметил, что 29 апреля сделает все, что в его силах, и подчеркнул, что «готов к рубке». Бой между Романкевичем и Ибрагимовым пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/965471-ibragimov-o-predstoiashchem-boev-s-romankevichem-ia-gotov-k-rubke
Хадис Ибрагимов
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