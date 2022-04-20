«Все зависит от восстановления Магомеда». В RCC назвали дату боя Шлеменко и Исмаилова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) проведет бой против Магомеда Исмаилова (17-3) в конце августа или начале сентября, сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

«На данный момент бой в любом случае состоится, мы его планируем на конец августа или начало сентября, зависит от того, как Магомед будет восстанавливаться, — приводит matchtv.ru слова Клименко. — Сейчас он ходит на костылях, в ортезе. Сходу тяжело назвать конкретную дату. В принципе, операция прошла удачно, это не такая серьезная травма. Условно мы договорились на 20-е числа августа, как я это себе вижу, но зависит от восстановления Магомеда».

Шлеменко и Исмаилов устно договорились о бое на турнире RCC 18 декабря 2021 года во время видеозвонка.

«У нас на сегодня назначена встреча, где мы планировали все обсудить. Как раз хотели запланировать подписание контракта на какую-то дату. Мы думаем про середину мая, просто надо решить, когда точно и где это будет правильнее сделать с точки зрения медиа», — подчеркнул Клименко.