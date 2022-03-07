Хусейн Асхабов подписал контракт с UFC

Непобежденный боец ММА Хусейн Асхабов подписал контракт с лигой UFC. Об этом Асхабов сообщил в своем Instagram.

«Спасибо Дане Уайту, Шону Шелби и Хантеру Кэмпбеллу за то, что приняли меня. Я готов смирить любого на своем пути к вершине», — написал Асхабов.

На счету Асхабова 23 победы и 0 поражений. В прошлом он являлся чемпионом WWFC в легчайшем и полулегком весах. В последнем бою Хусейн нокаутировал Юсупа Висаитова на турнире украинского промоушена WWFC.

Боец продолжит карьеру в UFC в легчайшем весе.