Биспинг призвал Ковингтона отказаться от боя с Порье

Аналитик и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг советует Колби Ковингтону (17-3) отклонить бой с Дастином Порье (28-7) и сразиться с лучшими полусредневесами дивизиона.

«Я не хочу критиковать Колби, — сказал Биспинг в интервью BT Sport. — Прошлой ночью он одержал потрясающую победу, но он проиграл Камару Усману... У нас есть целый ряд голодных бойцов в расцвете сил. Если Колби хочет получить еще один шанс подраться за титул, ему необходимо биться с лучшими в дивизионе. Дана Уайт, судя по всему, готов дать Колби еще один бой с Усманом. Победа над Дастином не приведет его к бою за титул».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Давид Хачатрян