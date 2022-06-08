Хусейн Асхабов дебютирует в UFC 16 июля против Герберта Бернса

27-летний непобежденный российский боец Хусейн Асхабов (23-0) дебютирует в сильнейшей лиге мира против 34-летнего бразильца Герберта Бернса (11-3) 16 июля на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

«Как только я размажу Герберта Бернса, я размажу Гилберта Бернса», — приводит слова Асхабова портал The MMA Media.

Асхабов в последнем бою победил нокаутом в первом раунде Юсупа Висаитова (2-1). Бой состоялся 14 марта 2020 года на WWFC в Буковеле, Украина.

Бернс последний бой в UFC проиграл техническим нокаутом во втором раунде Даниэлю Пинеде (27-14). Бой прошел 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.