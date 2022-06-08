Прохазка рассказал, что общего у него и Жоржа Сен-Пьера

Следующий претендент на титул в полутяжелом весе Иржи Прохазка (28-3) прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2), который назвал чешского бойца будущим чемпионом UFC.

«Это большая честь для меня слышать такие слова от настоящего воина, потому что он до сих пор тренируется, — сказал Прохазка на пресс-конференции перед UFC 275. — Да, он не выступает, но он тренируется, потому что любит это дело. Я такой же, как и он. Я обожаю это. Я люблю драться. Повторюсь, для меня большая честь слышать похвалу от Сен-Пьера».

Прохазка проведет следующий бой против действующего чемпиона Гловера Тейшейры (33-7) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.