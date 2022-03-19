Хрюнов: «Бой Харитонова и Емельяненко невозможен»

Российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил, почему бой-реванш между тяжеловесами Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко невозможен.

«Эти имена не нужно рядом упоминать. Это спортсмены разных уровней, — сказал Хрюнов в интервью после победы Харитонова над Маликом Скоттом. — Это давно забытое прошлое. Сергей — мотиватор. У него был месяц на подготовку. А знаете, сколько он думал над предложением? 30 секунд. Спасибо Малику Скотту за то, что он приехал. Вы не представляете, чего это стоило — привезти его сюда. Была большая драма. Я чуть не поседел за время этого боя».

«И почему вы все время называете фамилию Емельяненко? Я знаю Федора Емельяненко. Он действующий боец. Александр Емельяненко — это человек, с которым все время случаются какие-то истории».

«Это бойцы разных уровне, — продолжил Хрюнов. — Тот человек [А. Емельяненко] интересен какому-то количеству людей. А этот человек (показывает на Харитонова) сейчас одержал реальную победу. И я считаю, что на этом уровне Александр Емельяненко не сможет выступить. Если вы мне докажете обратное, то я готов заплатить одинаковые гонорары Емельяненко и Харитонову — и он (Емельяненко. — Прим. «СЭ») не выступит на турнире «Бойцовского клуба». Мы пробовали вести с ним переговоры, но те данные, которые у нас есть о состоянии Александра... Не представляю, что бы было, если бы он встретился с Маликом Скоттом. При этом я его очень уважаю. Александр действительно звезда поп-ММА, он действительно тот человек, который скажет «доброе утро» — и это услышит почти вся страна. Желаю ему успехов, удачи, но считаю, что такой бой (с Харитоновым. — Прим. «СЭ») невозможен».

В главном событии боксерского турнира РЕН ТВ, который состоялся 18 марта в Белоруссии, Сергей Харитонов раздельным решением судей выиграл у боксера из США Малика Скотта.

Первый бой между Харитоновым и Емельяненко состоялся в 2006 году на турнире Pride в Японии. Тогда победу нокаутом одержал Емельяненко. С тех пор спортсмены периодически обмениваются колкостями.