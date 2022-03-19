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Сегодня, 16:34

Хрюнов рассказал, как Дональд Трамп помешал Харитонову провести бой с экс-чемпионом WBC Стиверном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что тяжеловес Сергей Харитонов должен был провести поединок с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Бермейном Стиверном. Вместо Стиверна оппонентом россиянина стал тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт.

"Готовился бой Харитонова с Бермейном Стиверном. Это боксер Дона Кинга. У меня даже афиша есть. Но наступили обстоятельства, и Дон Кинг сказал: «Мне позвонил Дональд Трамп и сказал не делать этот бой». А вот Малик Скотт приехал. Это чудо в сегодняшних условиях. Он приехал, и мы посмотрели бой высочайшего уровня. Это (организовать бой. — Прим. «СЭ») было невероятно тяжело — но получилось», - сказал Хрюнов журналистам после победы Харитонова над Скоттом.

Харитонов и Скотт возглавили турнир РЕН ТВ, который состоялся 18 марта в Белоруссии. Победу раздельным решением судей в шестираундовом боксерском противостоянии одержал Харитонов. ?

Бермейн Стиверн
Владимир Хрюнов
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