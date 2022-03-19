Стриклэнд заявил, что Ковингтон много о нем болтает

Американский боец UFC Шон Стриклэнд жестко проехался по бывшему временному чемпиону UFC в полусреднем весе Колби Ковингтону.

Ранее Ковингтон подшутил над Шоном Стриклэндом, отказавшись признавать существование топового средневеса и предположив, что это девушка.

«Колби Ковингтон болтает обо мне без умолку... Приятно видеть, что ты можешь использовать свой рот для чего-то другого, кроме как с***** ч*** [Дональда] Трампа», — написал Стриклэнд в Twitter.

@ColbyCovMMA running his mouth about me... It's nice to see you're able to use your mouth for something other than sucking trumps cock.. Thought you were a professional cock holster for awhile. — Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 19, 2022

В настоящее время Стриклэнд занимает 5-ю строчку в рейтинге средневесов UFC и идет на серии из 6-ти побед. Всего на его счету 25 побед и 3 поражения. В прошлом боец выступал в полусреднем дивизионе.

В активе Ковингтона 17 побед и 3 поражения. На данный момент боец занимает 1-е место в рейтинге полусредневесов UFC.