Хрюнов назвал имя следующего соперника Тактарова

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто станет следующим соперником российского бойца Олега Тактарова.

«У Олега Тактарова здоровья больше, чем у Роя Джонса и Майка Тайсона. Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.

18 августа 55-летний россиянин встретится с Джеффом Монсоном в соглавном бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Мероприятие пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Предварительные бои начнутся в 20.45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция боев пройдет на сайте «СЭ».

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.