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Сегодня, 16:48

Штырков считает, что Шара Буллет получил прекрасного соперника для дебюта в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков оценил расклад сил в поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и бразильцем Бруно Силвой.

«Я думаю, для Шары Бруно — очень удобный соперник. Судя по крайним боям, бразилец сейчас не в очень хорошей форме. Шаре будет удобно с ним работать по стилю. Это прекрасный бой для старта в UFC. Если Шара будет в тех же кондициях, что и ранее, то бой не дойдет до третьего раунда», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) проведет первый бой в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва (23-9), который в 2018 году победил Александра Шлеменко (63-15) на M-1 Challenge 93 нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-shara-bullet-poluchil-prekrasnogo-sopernika-dlya-debyuta-v-ufc-275031/
Иван Штырков
ММА
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