Штырков считает, что Шара Буллет получил прекрасного соперника для дебюта в UFC

Российский боец Иван Штырков оценил расклад сил в поединке между россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет, и бразильцем Бруно Силвой.

«Я думаю, для Шары Бруно — очень удобный соперник. Судя по крайним боям, бразилец сейчас не в очень хорошей форме. Шаре будет удобно с ним работать по стилю. Это прекрасный бой для старта в UFC. Если Шара будет в тех же кондициях, что и ранее, то бой не дойдет до третьего раунда», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) проведет первый бой в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва (23-9), который в 2018 году победил Александра Шлеменко (63-15) на M-1 Challenge 93 нокаутом в первом раунде.