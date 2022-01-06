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«Хоть в телефонной будке». Нганну готов сразиться с Фьюри по любым правилам после боя против Гана на UFC 270

Нганну готов сразиться с Фьюри по любым правилам после боя против Гана на UFC 270
6 января, 23:41
Франсис Нганну. Фото Instagram
Франсис Нганну. Фото Instagram
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Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну продолжил развивать тему потенциального боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Ранее камерунец предложил чемпиону WBC в тяжелом весе провести бой по правилам ММА, но в боксерских перчатках.

«После того, как я разберусь с делами 22 января, я подерусь с тобой по любому специальному набору правил, который ты захочешь. В ринге, восьмиугольнике или телефонной будке», — написал Нганну в своем Twitter.

22 января в Анахайме (в ночь на 23 января по московскому времени) Нганну встретится с бывшим одноклубником французом Сирилом Ганом. Бойцы возглавят номерной турнир UFC 270.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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