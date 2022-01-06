«Хоть в телефонной будке». Нганну готов сразиться с Фьюри по любым правилам после боя против Гана на UFC 270

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну продолжил развивать тему потенциального боя с британским боксером Тайсоном Фьюри. Ранее камерунец предложил чемпиону WBC в тяжелом весе провести бой по правилам ММА, но в боксерских перчатках.

«После того, как я разберусь с делами 22 января, я подерусь с тобой по любому специальному набору правил, который ты захочешь. В ринге, восьмиугольнике или телефонной будке», — написал Нганну в своем Twitter.

After I handle business on Jan. 22 I'll fight you under any special rule set you want. In a ring, an octagon or a phone booth. https://t.co/twRhBnFwwH — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 6, 2022

22 января в Анахайме (в ночь на 23 января по московскому времени) Нганну встретится с бывшим одноклубником французом Сирилом Ганом. Бойцы возглавят номерной турнир UFC 270.