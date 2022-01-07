«Это просто позорище какое-то». В сети бурно обсуждают бой Панина и Преснякова

В интернете обсуждают поединок Алексея Панина и Никиты Преснякова на турнире промоушена «Наше дело».

Бой прошел по правилам бокса. 30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде после точного удара в голову.

Поединок вызвал бурную реакцию в интернете. «Это просто позорище какое-то», «Цирк с клоунами! А клоун-прима в нем — Пресняков!», «очень спортивная новость», «не знаю, какими боями без правил занимался внук примадонны, но этого не видно от слова «вообще», «смотря на Панина, видно, что любого человека можно сломать» — такие комментарии можно встретить в сети.

Видео боя опубликовано на Rutube-канале «Наше Дело».