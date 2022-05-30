Анатолий Сульянов предложил Bare Knuckle провести совместный турнир с Hardcore в Мексике

Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов записал видеообращение главе Bare Knuckle FC Дэвиду Фельдману с предложением провести совместный турнир чемпионов лиг в столице Мексики. Об этом стало известно YouTube-каналу HardNews.

«У нас к вам встречное предложение: сейчас все не просто с визами для бойцов из России, поэтому давайте в том же часовом поясе проведем противостояние наших промоушенов в Мехико (Мексика), — сказал Сульянов. — Вот вам наше условие: никаких гонораров, весь доход от продажи телевизионных прав и билетов вы забираете себе. Для нас важно только наследие, и для нас важно, чтобы весь мир увидел, чьи кулаки крепче и кто настоящие чемпионы мира по кулачным боям. Давайте сделаем это. Ждем ваш ответ».

Ранее Фельдман ответил согласием на предложение Сульянова в соцсетях провести совместный турнир Bare Knuckle с Hardcore FC.