Холлоуэй: «Хочу встать в один ряд с Нурмагомедовым»
13:52
Американский боец MMA Макс Холлоуэй заявил, что мечтает попасть в Зал славы UFC.
«Я мечтаю однажды попасть в Зал славы UFC, — приводит слова Холлоуэя «Чемпионат». — Это пик славы для бойцов UFC. Хочу встать в один ряд с Нурмагомедовым, Сен-Пьером, Андерсоном Силвой. Для этого нужно проводить поединки с лучшими бойцами. Посмотрите, что сделал Нурмагомедов. Он победил всех и не оставил никому никаких сомнений. Это то, что я хочу сделать».
На счету 29-летнего Холлоуэя 22 победы и 6 поражений в 28 боях в MMA. У 33-летнего россиянина Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/boxing/news-4510145-maks-hollouej-hochu-vstat-v-odin-ryad-s-habibom.html
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