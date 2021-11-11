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Холлоуэй: «Хочу встать в один ряд с Нурмагомедовым»

13:52
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Американский боец MMA Макс Холлоуэй заявил, что мечтает попасть в Зал славы UFC.

«Я мечтаю однажды попасть в Зал славы UFC, — приводит слова Холлоуэя «Чемпионат». — Это пик славы для бойцов UFC. Хочу встать в один ряд с Нурмагомедовым, Сен-Пьером, Андерсоном Силвой. Для этого нужно проводить поединки с лучшими бойцами. Посмотрите, что сделал Нурмагомедов. Он победил всех и не оставил никому никаких сомнений. Это то, что я хочу сделать».

На счету 29-летнего Холлоуэя 22 победы и 6 поражений в 28 боях в MMA. У 33-летнего россиянина Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/boxing/news-4510145-maks-hollouej-hochu-vstat-v-odin-ryad-s-habibom.html

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