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Дана Уайт опасается, что отец Хасбуллы запретит ему драться в UFC

15:10

Президент UFC Дана Уайт сомневается, что популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, проведет поединок в его лиге.

«Я не знаю, хочет ли он участвовать в этом поединке, — сказал Уайт Pardon My Take. — Из того, что я слышал, его отец очень сильно оберегает его. Если это так, то он не захочет, чтобы его ребенок дрался».

В конце октября Хасбик отправился в Абу-Даби, где он познакомился с Уайтом. 30 октября на UFC 267 блогер устроил потасовку с таджикским певцом Абдурозиком.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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