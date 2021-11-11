Дана Уайт опасается, что отец Хасбуллы запретит ему драться в UFC

Президент UFC Дана Уайт сомневается, что популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, проведет поединок в его лиге.

«Я не знаю, хочет ли он участвовать в этом поединке, — сказал Уайт Pardon My Take. — Из того, что я слышал, его отец очень сильно оберегает его. Если это так, то он не захочет, чтобы его ребенок дрался».

В конце октября Хасбик отправился в Абу-Даби, где он познакомился с Уайтом. 30 октября на UFC 267 блогер устроил потасовку с таджикским певцом Абдурозиком.