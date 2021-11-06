Абдул-Азиз Абдулвахабов защитил чемпионский титул на ACA 131

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов одержал победу на турнире ACA 131 в Москве. Раздельным решением судей в легком весе он победил бразильца Хакрана Диаса.

Поединок продлился 5 раундов. Решение судей: 48-47 (трижды) в пользу Абдулвахабова, и 48-47 (дважды) в пользу Диаса.

Теперь статистика 32-летнего Абдулвахабова — 19 побед и 2 поражения. У 37-летнего Диаса 26 побед и 7 поражений.