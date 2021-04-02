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Холланд заменил Тилла в бою с Веттори на турнире UFC

02:50

Американец Кевин Холланд заменит британца Даррена Тилла в бою против итальянца Марвина Веттори, сообщает MMAJunkie?. Британский боец снялся с поединка из-за перелома ключицы. Бой должен был состояться 10 апреля на турнире UFC Fight Night.

28-летний Холланд свой последний поединок провел 20 марта, он уступил Дереку Брансону. С мая 2020-го он провел в UFC уже шесть боев (5-1). Всего он провел 27 поединков в ММА и одержал 21 победу при шести поражениях.

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