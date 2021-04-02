Чендлер дал прогноз на бой с Оливейрой

Экс-чемпион Bellator в легком весе, ныне топовый боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз Оливейра представляет большую угрозу в партере, но я никогда даже близко не был близок к тому, чтобы быть финишированным на земле. У меня есть что-то вроде шестого чувства, когда дело доходит до партера. Лучший способ, которым я хотел бы выйти туда и прикончить его, — это просто наносить по нему как можно больше жестких ударов. Просто драться в стойке, заставить его паниковать, и нокаутировать в первом раунде. Если не первый раунд, то копну немного глубже во втором и третьем раундах. С каждым раундом он замедляется, особенно если давить на него. Я буду держать ногу на газе в течение 25 минут. Так что, выйду туда и нокаутирую его в первом или втором раунде. Сделаю все, чтобы подняли мою руку перед огромной толпой Хьюстона 15 мая. Заберу чек, поцелую жену и решу, что будет дальше», — заявил Чендлер в интервью TMZ Sports.

Поединок Чендлер — Оливейра станет главным событием турнира UFC 262, который состоится в ночь на 16 в Хьюстоне. На кону поединка вакантный пояс UFC в легком весе.

В активе Чендлера 22 победы и 5 поражений, а у Оливейры 30 побед и 8 поражений.