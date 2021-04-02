UFC анонсировала бой Антонины Шевченко в мае
09:13
Пресс-служба UFC официально анонсировала поединок Антонины Шевченко против Андреа Ли. Они сразятся на номерном шоу UFC 262, который состоится 16 мая в Хьюстоне.
В своем последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года на UFC 255, Шевченко досрочно победила бразильянку Ариане Липски.
Ли, тем временем, находится на серии из трех поражений. В последнем бою в сентябре прошлого года она проиграла опытной Роксан Модаффери решением судей.
На счету представительницы Киргизии Шевченко 9 побед и 2 поражения. У американки Ли — 11 побед и 5 поражений.
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