UFC анонсировала бой Антонины Шевченко в мае

Пресс-служба UFC официально анонсировала поединок Антонины Шевченко против Андреа Ли. Они сразятся на номерном шоу UFC 262, который состоится 16 мая в Хьюстоне.

В своем последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года на UFC 255, Шевченко досрочно победила бразильянку Ариане Липски.

Ли, тем временем, находится на серии из трех поражений. В последнем бою в сентябре прошлого года она проиграла опытной Роксан Модаффери решением судей.

На счету представительницы Киргизии Шевченко 9 побед и 2 поражения. У американки Ли — 11 побед и 5 поражений.