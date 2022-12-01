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Сегодня, 11:05

Туиваса объяснил, почему не хочет выступать в турнире UFC в Австралии

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туиваса (14-4) заявил, что он точно не будет выступать на UFC 284, который состоится на его родной земле в феврале.

«Я скорее буду обоссанным на ринге, чем буду морить себя голодом на Рождество, — приводит слова австралийца MacLife. — Рождество — семейный праздник. К тому же я уже давно не был дома. Так что, Австралия, извини, я буду на турнире среди болельщиков».

UFC 284 пройдет 11 февраля 2023 года в Перте, Австралия. В главном бою сойдутся Александр Волкановски (25-1) и Ислам Махачев (23-1).

Туиваса подерется с Сергеем Павловичем (16-1) на UFC на ESPN 42. Турнир состоится 3 декабря в Орландо, США.

UFC
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