Холифилд оказался на 9 кг тяжелее Белфорта

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд оказался тяжелее на 9 кг своего будущего соперника экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Их поединок пройдет в ночь с 11 на 12 сентября во Флориде.

В андеркарде также пройдут еще три поединка: Андерсон Силва — Тито Ортис, Дэвид Хэй — Джо Фурнье и Энди Венсес — Джоно Кэрролл.

Triller: Legends 2

Результаты взвешивания

Эвандер Холифилд (102,2 кг) — Витор Белфорт (93,5 кг)

Андерсон Силва (87,4 кг) — Тито Ортис (90,7 кг)

Дэвид Хэй (95,9 кг) — Джо Фурнье (88,7 кг)

Энди Венсес (58,7 кг) — Джоно Кэрролл (58,9 кг)