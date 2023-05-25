Монсон заявил, что счастлив отказу от гражданства США: «Наконец-то я русский!»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал «СЭ» о процессе отказа от гражданства США.

«Отказ от гражданства США занял у меня практически год. Но финальная часть прошла очень быстро, практически незаметно в консульстве в Стамбуле. Наконец-то я русский! Я счастлив!» — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.