Хавьер Мендес: «Я потратил 300 тысяч долларов, чтобы спасти АКА во время пандемии»

Хавьер Мендес заявил, что потратил 300 тысяч долларов, чтобы спасти АКА во время пандемии

Тренер зала АКА Хавьер Мендес рассказал, как ему удалось оставить зал на плаву во время пандемии.

«Я потратил 300 тысяч долларов из своего кармана, чтобы спасти зал. Мы платим очень дорогую аренду, у нас большое помещение. Основную часть этой суммы съела аренда, ну и остальное — электричество, вот такие вещи. Это был очень сложный этап, мы едва не потеряли зал. У многих людей погорел бизнес, так что нам еще повезло», — сказал тренер в интервью «Спорт-Экспресс».

В ночь на 27 февраля Мендес будет в углу Ислама Махачева, который подерется с Бобби Грином на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.