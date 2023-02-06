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Сегодня, 18:30

Тренер Махачева: «Единственный вариант победы для Волкановски — нокаут»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес поделился с «СЭ» ожиданиями от противостояния ученика с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

«Он хорошо подготовлен. Ожидаю увидеть наилучшую версию Алекса, — сказал Мендес «СЭ». — Но я не думаю, что этого ему будет достаточно, чтобы победить Махачева, потому что он не развит во всех аспектах, как Ислам. Ислам может подраться в стойке, может побороться в партере, чего Волкановски не может. Он не в силах перевести Ислама на землю, не потянет его в партере. У него есть один вариант для победы, у нас же куча: нокаут, сабмишен и остальное. Мы можем победить разными способами. У него же один шанс: нокаутировать Ислама.

Возможно ли такое? Да, все возможно. Но это единственный позитивный сценарий для него, потому что он не развит во всех аспектах. Ислам же всесторонне развитый боец. Он не переведет Ислама... Хорошо, если даже и переведет, но тогда Ислам быстро перевернет ход событий в свою пользу. Так что шансов на победу у нас больше, и я считаю, что мы по праву являемся фаворитами, потому что у Ислама больше ключей для победы. Также, насколько я знаю, Ислам один из тех бойцов, кто меньше всего пропускает ударов. Знаете, почему так? Потому что он очень хорош».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии.

 
Хавьер Мендес и&nbsp;Ислам Махачев. «Нам не нужен Хабиб для победы». Американский тренер Махачева: Федор, Волкановски, лучшие всех времен

 

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
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