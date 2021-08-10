Тренер зала АКА Хавьер Мендес считает своего бывшего бойца Даниэля Кормье лучшим тяжеловесом в истории. Об этом он сказал во время стрима с болельщиками на своем ютуб-канале JavierMendezAKAPodcast.

Болельщик: «Тренер, пиковый Ди Си — лучший тяж в истории?»

Хавьер Мендес: «Да, 100 процентов. 100 процентов»

Даниэль Кормье завершил карьеру в августе 2020-го, проиграв Стипе Миочичу единогласным решением. Рекорд Кормье в тяжелом весе ММА составляет 15-2.

Помимо выигранного титула в этой весовой категории в UFC американец завоевал пояс и в другой элитной организации Strikeforce — там он построил 8-матчевую победную серию, вторую самую длинную в истории данного промоушена. Также, до 3-го раунда второго боя с Миочичем Кормье шел на 32 выигранных раундах подряд в тяжелом весе ММА.