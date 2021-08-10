Вильданов: «Я не медленный олень. Взорвусь так, что волосы Хлебникова отлетят»

Самый фактурный российский тяжеловес Денис Вильданов по прозвищу «Папа» заявил, что не стоит недооценивать его взрывные качества.

«Я не медленный очень, могу взорваться так, что волосы Хлебникова отлетят», — сказал Вильданов на пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Хлебников — в прошлом известный силач. Бой против Вильданова станет первым в его карьере.

В своем прошлом поединке, который состоялся в феврале по правилам бокса, Папа уступил Максу Новоселову нокаутом.

На сегодняшний день Хлебников весит примерно 105 кг, а Вильданов — 180 кг.