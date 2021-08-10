Вильданов: «Я не медленный олень. Взорвусь так, что волосы Хлебникова отлетят»
14:23
Самый фактурный российский тяжеловес Денис Вильданов по прозвищу «Папа» заявил, что не стоит недооценивать его взрывные качества.
«Я не медленный очень, могу взорваться так, что волосы Хлебникова отлетят», — сказал Вильданов на пресс-конференции в студии РЕН ТВ.
Бой Хлебникова и Вильданова состоится 13 в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Хлебников — в прошлом известный силач. Бой против Вильданова станет первым в его карьере.
В своем прошлом поединке, который состоялся в феврале по правилам бокса, Папа уступил Максу Новоселову нокаутом.
На сегодняшний день Хлебников весит примерно 105 кг, а Вильданов — 180 кг.
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