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Чемпионский бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127

14:45

Чемпионский бой между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым возглавит кард турнира ACA 127.

Такое решение принято в связи с тем, что поединок Хасбулаев — Кишев был перенесен на московский турнир 5 ноября. Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе.

Турнир ACA 127 пройдет 28 августа в Краснодаре в присутствии зрителей на «Баскет-Холл». На мероприятие будет допущено 500 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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