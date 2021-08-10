Чемпионский бой между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым возглавит кард турнира ACA 127.

Такое решение принято в связи с тем, что поединок Хасбулаев — Кишев был перенесен на московский турнир 5 ноября. Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе.

Турнир ACA 127 пройдет 28 августа в Краснодаре в присутствии зрителей на «Баскет-Холл». На мероприятие будет допущено 500 человек.