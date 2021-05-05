Диего Санчес опасается за свою жизнь после критики UFC

Уволенный из UFC американский боец Диего Санчес опасается за свою жизнь из-за критических высказываний в адрес промоушена.

«Парни, я хочу вам честно сказать прямо сейчас, что я боюсь за свою чертову жизнь. Я боюсь, что этот мировой монополист, владеющий миллиардами долларов, придет за мной. В ближайшие два года, может, чуть больше, со мной может что-то случиться. Возможно, я попаду в аварию, у меня будет передозировка либо будет подстроено самоубийство. Я не знаю. Но я бы не стал исключать ничего, зная, какой уровень зла в этой корпорации», — цитирует Санчеса MMA Today.

У 39-летнего Санчеса 30 побед и 13 поражений. Он выступал в UFC с 2005 года.