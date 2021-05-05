Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Диего Санчес опасается за свою жизнь после критики UFC

15:26
Теги:

Уволенный из UFC американский боец Диего Санчес опасается за свою жизнь из-за критических высказываний в адрес промоушена.

«Парни, я хочу вам честно сказать прямо сейчас, что я боюсь за свою чертову жизнь. Я боюсь, что этот мировой монополист, владеющий миллиардами долларов, придет за мной. В ближайшие два года, может, чуть больше, со мной может что-то случиться. Возможно, я попаду в аварию, у меня будет передозировка либо будет подстроено самоубийство. Я не знаю. Но я бы не стал исключать ничего, зная, какой уровень зла в этой корпорации», — цитирует Санчеса MMA Today.

У 39-летнего Санчеса 30 побед и 13 поражений. Он выступал в UFC с 2005 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PXjA2Gyq4vQ

Читайте также

Зинченко — незаметный герой этого «Манчестер Сити». За пять лет украинец прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов и расплакался
Медведев начал гонку за титулом первой ракетки мира. Даниил победил на грунте впервые за два года
Хитрый способ. Клуб КХЛ решил набрать канадцев, которые не считаются легионерами
«От них потребовали, чтобы сделали это немедленно...» Тансыккужина — о победе на ЧМ и снятии флага

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд