Харитонов: «У Родригеса нет шансов против Минеева в кикбоксинге»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между Владимиром Минеевым и Фернандо Родригесом.

«Думаю, что у Родригеса нет шансов против Минеева в кикбоксинге. Если бы бой был по правилам MMA, то Родригес бы однозначно выиграл, но так как бой по другим правилам, то победит Минеев», — сказал Харитонов «СЭ».

Сергей Харитонов также прокомментировал слова Минеева о том, что тот после боя с Родригесом отправится в зону проведения СВО.

«Думаю, что здесь какой-то политический уклон. Просто сейчас многие пытаются связать свои дела с СВО, чтобы о них говорили как можно чаще. Политика есть политика, но это его личное дело», — добавил Харитонов.

18 ноября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где в главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Бойцовский вечер начнется в 19.00 по московскому времени.

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