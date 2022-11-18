Умар Нурмагомедов рассказал, что выкладывается на 150 процентов под руководством Хабиба

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) рассказал о тренировках под руководством своего двоюродного брата — экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вы можете быть уверены, что Хабиб — точная копия своего отца. Дядя Манап нас так сильно не гонял уже, а Хабиб говорит: «Кто не дерется, делайте по две тренировки, не пропускайте ничего, каждая тренировка важна!» Нам сто процентов легче тренироваться без него, чем, когда он присутствует», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Он также отметил, что дополнительные упражнения от Хабиба Нурмагомедова никогда не заканчиваются.

«Но это я захожу в октагон, я дерусь там. Есть осознание, что туда не Хабиб будет выходить. Поэтому отдаемся полностью на тренировках. Ты сделаешь в клетке то, что ты делал на спаррингах. Больше этого ты не сможешь сделать, хоть о пол разбейся. Ты просто будешь на это не способен. Поэтому мы тренируемся независимо от того, рядом Хабиб или нет. Но, когда Хабиб рядом, мы делаем 150 процентов, а не 100 процентов. С Хабибом будет больше работы», — добавил Нурмагомедов.

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В настоящее время он находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.