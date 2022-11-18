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Сегодня, 11:55

Лебедев назвал преимущество Минеева перед боем с Родригесом: «Он просто его прикончит»

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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» оценил шансы Минеева в бою с Фернандо Родригесом.

«Не знаю, у кого больше шансов. Маленький вес, конечно, имеет значение. Владимир — опытный боец и будет использовать это как преимущество. Минеев довольно неплохо бьет жестко ногами. У него хорошая боксерская стойка. Большой вес не значит быстрый. Я думаю, Минеев будет работать на скорость и опережение. А когда противник устанет, он его прикончит. Вес и подготовка важны», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

18 ноября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где в главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок состоится по правилам кикбоксинга.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке

Владимир Минеев
Денис Лебедев
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