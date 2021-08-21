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Харитонов сломал руку в бою с Конго

08:50
Харитонов сломал руку в бою с Конго. Фото Instagram
Харитонов сломал руку в бою с Конго. Фото Instagram
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Юрий Фофанов, менеджер Сергея Харитонова, заявил, что в бою с французом Чейком Конго на Bellator 265 российский боец сломал руку.

«Серега, дружище, ты все равно лучший! Вернемся сильнее и всех порвем! Здоровья! К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!», — сказал Фофанов в Instagram.

Напомним, поединок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема.

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Роман Шишов все материалы автора

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