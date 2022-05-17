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Сегодня, 10:33

Муслим Салихов подерется с Ли Цзинляном 16 июля на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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37-летний российский средневес UFC Муслим Салихов (18-2) следующий поединок проведет против китайца Ли Цзинляна (18-7), который прошлый бой проиграл непобежденному Хамзату Чимаеву (11-0) в первом раунде.

Поединок состоится 16 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. На том же турнире выступит Аскар Аскаров (14-1), который подерется с американцем Алексом Пересом (24-6).

Салихов идет на серии из 5 побед. В прошлом бою он одолел бразильца Франсиско Тринальдо (28-8) 5 июня 2021 года на UFC Fight Night 189. Поединок завершился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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