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Харитонов: «Подарки делают женщинам. Если Яндиев приписывает себя к ним, то без проблем»

09:15
Сергей Харитонов. Фото Twitter
Сергей Харитонов. Фото Twitter
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Боец Bellator Сергей Харитонов в интервью news.ru прокомментировал слова бойца UFC Адама Яндиева, который уверяет, что Харитонов давал ему деньги не в долг.

— Кстати, насчет долга. Яндиев говорит, что это было не долгом, а вы делали ему подарки...

— Я что, девочка, чтобы ему подарки давать? Я своей женщине делаю подарки. Если он себя приписывает к этому рангу, то без проблем. Можем про все забыть. А мужчины отвечают за слова. Какие вообще подарки?!

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

Дополнительная информация:

https://news.ru/martial-arts/haritonov-podarki-daryat-devochkam-esli-yandiev-devochka-to-voprosov-net/

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