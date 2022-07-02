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Сегодня, 13:55

Харитонов оценил перспективы Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру бойца

Артем Бухаев
,  
Владислав Флегонтов
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Боец Bellator Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» высказал мнение о возможном возобновлении карьеры российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — молодой. Реально, он еще действующий боец. Возобновить карьеру? Ему это не нужно. Он всего уже добился, теперь он тренирует. У него своя лига. Зачем бьются спортсмены? За деньги. Хабиба они не интересуют. Хабиб может выйти только на принципиальный бой. Но у него есть договоренности — он сказал, что не будет больше выступать. Переступать через свои принципы он не будет. Не думаю, что он будет драться», — сказал Харитонов «СЭ».

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб вошел в Зал славы UFC и толкнул 25-минутную речь: «Будьте сами на правильном пути, и ваши дети последуют за вами»

Сергей Харитонов
Хабиб Нурмагомедов
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